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2020-10-07 القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في عسير جرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر حية ومبالغ مالية. Advertisements وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر لحيازتهما ونقلهما أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة، حيث ضبط بمركبة أحدهما 10000 طلقة حية في أحد مراكز الضبط الأمني ببلقرن، وضبط بمركبة الآخر 8000 طلقة حية وقطعتي سلاح من نوع رشاش وبندقية ومبلغ 30000 ريال بمركز بللحمر، وجرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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