ترامب يرد على نانسي ويذكرها بفضيحة الصالون!

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي غاب لأيام قليلة في المستشفى العسكري، إثر إصابته بفيروس كورونا، على تعليق لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وفي أحدث جولات الاشتباك بين الطرفين، غرد ترامب مذكرًا بفضيحة الصالون التي طالت رئيسة النواب الشهر الماضي، في رد على تصريحات سابقة لبيلوسي حول إصابته بالفيروس.

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وكانت المسؤولة الديمقراطية التي لطالما هاجمت ترامب، تمنت له في إحدى المقابلات قبل أيام الشفاء، إلا أنه في الوقت عينه ألقت الملامة عليه وعلى تصرفاته، معتبرة أن الخروج ضمن حشود انتخابية دون كمامة تصرف غير مسؤول، وبالتالي من الطبيعي أن يطاله الوباء.

إلا أن الرئيس الجمهوري الذي عاد أمس إلى البيت الأبيض، داعيًا الأميركيين إلى عدم الخوف من كورونا ومجابهته مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، غرد اليوم الأربعاء موجهًا الكلام لبيلوسي: ارتد الكمامة في الصالون نانسي!

وكانت رئيسة مجلس النواب ظهرت مطلع سبتمبر الماضي في فيديو مسرب من أحد الصالونات في سان فرانسيسكو من دون كمامة متجولة في أرجائه، على الرغم من أن الصالونات كانت ملزمة منذ مارس الماضي بالتوقف عن العمل وعدم استقبال أي زبون.



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