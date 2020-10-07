- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجزء الثالث من حوار بندر بن سلطان على العربية الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجزء الثالث من حوار بندر بن سلطان على العربية الليلة
يذاع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعرض قناة العربية مساء اليوم الأربعاء الجزء الثالث والأخير من الفيلم التسجيلي “مع بندر بن سلطان” والذي يستعرض خلاله رئيس جهاز الاستخبارات السابق بكشف تفاصيل وكواليس تذاع لأول مرة.
يذاع الفيلم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية 18 بتوقيت غرينيتش.
ويوم أمس، وجه الأمير بندر بن سلطان، رسالة إلى متابعات الخليج 365 السعودي والمواطنة السعودية، أكد خلالها أن “دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة”.
وأضاف بندر بن سلطان ، في الجزء الثاني من حواره إلى العربية، أن التاريخ يشهد والوثائق تشهد على مواقف السعودية المشرفة.
وتابع: دعم القضية الفلسطينية في السعودية هو بالمواقف والأفعال وليس بالشعارات والمزايدات، والفرص الضائعة مأساة والمتضرر الأول منها هو الشعب الفلسطيني، وهذا هو المؤلم.
وأضاف بندر بن سلطان: الرئيس ياسر عرفات (أبو عمار) كان يرى أن كامب ديفيد أفضل 10 مرات من أوسلو وطلب تضمين بنود في الاتفاق من كامب ديفيد وتم رفض طلبه.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الجزء الثالث من حوار بندر بن سلطان على العربية الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.