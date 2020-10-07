2020-10-07

الجزء الثالث من حوار بندر بن سلطان على العربية الليلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرض قناة العربية مساء اليوم الأربعاء الجزء الثالث والأخير من الفيلم التسجيلي “مع بندر بن سلطان” والذي يستعرض خلاله رئيس جهاز الاستخبارات السابق بكشف تفاصيل وكواليس تذاع لأول مرة.

يذاع الفيلم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية 18 بتوقيت غرينيتش.

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ويوم أمس، وجه الأمير بندر بن سلطان، رسالة إلى متابعات الخليج 365 السعودي والمواطنة السعودية، أكد خلالها أن “دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة”.

وأضاف بندر بن سلطان ، في الجزء الثاني من حواره إلى العربية، أن التاريخ يشهد والوثائق تشهد على مواقف السعودية المشرفة.

وتابع: دعم القضية الفلسطينية في السعودية هو بالمواقف والأفعال وليس بالشعارات والمزايدات، والفرص الضائعة مأساة والمتضرر الأول منها هو الشعب الفلسطيني، وهذا هو المؤلم.

وأضاف بندر بن سلطان: الرئيس ياسر عرفات (أبو عمار) كان يرى أن كامب ديفيد أفضل 10 مرات من أوسلو وطلب تضمين بنود في الاتفاق من كامب ديفيد وتم رفض طلبه.



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