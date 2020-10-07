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2020-10-07 الري تطلق برنامج الفرص التدريبية بمكافأة شهرية يستهدف حديثي التخرج من المهندسين السعوديين متابعات الخليج 365 - الرياض أطلقت المؤسسة العامة للري برنامج الفرص التدريبية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية “هدف”، حيث يستهدف البرنامج حديثي التخرج من المهندسين السعوديين. Advertisements وبحسب ما ذكرت مؤسسة الري عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يعمل برنامج الفرص التدريبية على تهيئة حديثي التخرج لسوق العمل وإكسابهم المهارات المطلوبة، خلال مدة التدريب المقررة بـ 6 أشهر وذلك بمقر المؤسسة وفروعها، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي (هنا). فيما تقرر صرف مكافأة شهرية شاملة دعم صندوق الموارد البشرية وذلك في التخصصات التالية وفق الإنفوجراف التالي:

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