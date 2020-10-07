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فيديو.. مقتل فتاة بطريق الخطأ أثناء التصوير على Tik Tok
نظمت عملية اختطافها مع اصدقائها
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قُتلت امرأة مكسيكية بطريق الخطأ أثناء تصوير مقطع فيديو على Tik Tok حيث قامت هي و10 من أصدقائها بتنظيم مشهد لاختطاف رهينتين.
وفي الفيديو، ظهرت أريلين مارتينيز، 20 عامًا، تلعب دور الرهينة مع شاب آخر وكانت معصوبة العينين ويديها وكاحليها مربوطين في أحد الأماكن المهجورة، ثم هاجمهما رجل ثانٍ بشكل هزلي بينما شوهد رجل ثالث يلوح بسلاح آلي تجاه الزوجين.
ثم يُظهر مقطع فيديو Tik Tok رجلاً رابع يجبر الرهينة على الاستسلام مع توجيه السلاح الآلي إلى مؤخرة رأسه، وبعد فترة وجيزة انطلقت رصاصة بطريق الخطأ لتستقر في رأس الفتاة العشرينية أريلين مارتينيز.
وفور رؤية الدماء، فر جميع الأشخاص الذين قاموا بتصوير عملية الخطف، وقال مكتب المدعي العام في ولاية تشيهواهوا إن أحد الأشخاص العشرة اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الحادث.
وقال المدعي العام سيزار أوغستو بينيش إن إحدى الفرضيات هي أنهم كانوا يعبثون بالسلاح الناري أثناء تصوير فيديو لنشره عبر منصة Tik Tok معتقدين أنه فارغ، مضيفًا أن يتعين عليهم الإجابة عن بعض الأسئلة في التحقيق فيها منها أصل ذلك السلاح وكيف وصل إلى أيديهم.
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