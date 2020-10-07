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توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ. د. عبدالله المسند، أن تتشكل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.
وقال "المسند": درجة الحرارة تواصل انحدارها وانخفاضها بشكل محسوس.
وأضاف: ابتداءً من يوم السبت سيكون هناك هبوط سينعش الأبدان في معظم المناطق، عدا المناطق المتاخمة للسواحل حيث يكون الانخفاض محدوداً.
حالة الطقس الأرصاد
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 02:12 PM
أشار إلى أن درجة الحرارة تواصل انخفاضها بشكل محسوس"المسند" يتوقع تشكّل سحب ممطرة على مرتفعات عدة مناطق
توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ. د. عبدالله المسند، أن تتشكل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.
وقال "المسند": درجة الحرارة تواصل انحدارها وانخفاضها بشكل محسوس.
وأضاف: ابتداءً من يوم السبت سيكون هناك هبوط سينعش الأبدان في معظم المناطق، عدا المناطق المتاخمة للسواحل حيث يكون الانخفاض محدوداً.
، "المسند" يتوقع تشكّل سحب ممطرة على مرتفعات عدة مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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