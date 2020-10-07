شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يبتكر تصميم هندسي على شكل "شماغ" ويحلم بتنفيذه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح المهندس حسام محجوب في ابتكار تصميم لمبنى على هيئة الشماغ كرمز لأبناء المملكة وتعبيراً عن الثقافة السعودية

وأكد المواطن أنه كان يدرس في الخارج لمدة عامين وقاده شوقه للمملكة لهذا الإبتكار وكان يحلم به خاصةً إذا نفذته الأيادي السعودية .

وكشف أن التصميم مرشح لنيل جائزة فنون العمارة والتصميم ضمن حزمة الجوائز الثقافية التي يرعاها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان .

وحول مدى إمكانية تطبيق التصميم ، قال انه سهل التنفيذ وهو أحد أهداف الهندسة المعمارية في التعبير عن ثقافة الشعوب .