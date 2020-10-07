شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يبتكر تصميم هندسي على شكل "شماغ" ويحلم بتنفيذه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح المهندس حسام محجوب في ابتكار تصميم لمبنى على هيئة الشماغ كرمز لأبناء المملكة وتعبيراً عن الثقافة السعودية .
وأكد المواطن أنه كان يدرس في الخارج لمدة عامين وقاده شوقه للمملكة لهذا الإبتكار وكان يحلم به خاصةً إذا نفذته الأيادي السعودية .
وكشف أن التصميم مرشح لنيل جائزة فنون العمارة والتصميم ضمن حزمة الجوائز الثقافية التي يرعاها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان .
وحول مدى إمكانية تطبيق التصميم ، قال انه سهل التنفيذ وهو أحد أهداف الهندسة المعمارية في التعبير عن ثقافة الشعوب .
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