"الزكاة والدخل": توفير خدمة لتقسيط ضريبة القيمة المضافة قريبا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأربعاء إتاحة تقسيط ضريبة القيمة المضافة للمكلفين غير القادرين على السداد . تعتزم الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأربعاء إتاحة تقسيط ضريبة القيمة المضافة للمكلفين غير القادرين على السداد . وأكدت " الزكاه والدخل " أنه سيتم احتساب الغرامة بدءً من أول يناير 2021 على الجزء الغير مسدد . وكانت " الزكاه والدخل " قد أتاحت سابقاً تمديداً فترة الإستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين ، تيسييراً عليهم .

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