شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن»: ‏4 أيام على إيداع الدفعة الـ 35 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 35 لمستحقي الدعم من البرنامج.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن الأحد الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 35 " شهر أكتوبر 2020 م "، لافتًا إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية التالية من هنـــــــــــا .