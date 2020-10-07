شكرا لمتابعة خبر عن قرار مرتقب حول نظام التعليم بعد انتهاء الأسابيع التجريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يترقب منسوبي التعليم والطلاب القرار المنتظر حول مصير العملية التعليمية بالإستمرار عن بُعد أو العودة لصفوف الدراسة .
جاء ذلك بعد إنهاء وزارة التعليم تقييم الخمسة أسابيع الماضية التي اقتصرت على التعليم عن بُعد دون حضور للطلاب ، وتم الرفع للمقام السامي بنتائج التقييم وسط ترقب بالتوجيه المنتظر .
ونجحت " منصة مدرستي " مع قنوات التعليم في توصيل الرسالة التعليمية للطلاب في ظل الظروف الإستثنائية للعام الدراسي وسط تطلعات لتحسين السياسة التعليمية الجديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر قرار مرتقب حول نظام التعليم بعد انتهاء الأسابيع التجريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.