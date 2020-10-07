شكرا لمتابعة خبر عن قرار مرتقب حول نظام التعليم بعد انتهاء الأسابيع التجريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يترقب منسوبي التعليم والطلاب القرار المنتظر حول مصير العملية التعليمية بالإستمرار عن بُعد أو العودة لصفوف الدراسة .

جاء ذلك بعد إنهاء وزارة التعليم تقييم الخمسة أسابيع الماضية التي اقتصرت على التعليم عن بُعد دون حضور للطلاب ، وتم الرفع للمقام السامي بنتائج التقييم وسط ترقب بالتوجيه المنتظر .

ونجحت " منصة مدرستي " مع قنوات التعليم في توصيل الرسالة التعليمية للطلاب في ظل الظروف الإستثنائية للعام الدراسي وسط تطلعات لتحسين السياسة التعليمية الجديدة .