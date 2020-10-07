شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح موقف المستفيد المتواجد خارج المملكة من نقل معلومات جواز السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف المستفيد المتواجد خارج المملكة ويرغب في نقل معلومات جواز السفر.
وأكدت المديرية أنه لا يمكن للمستفيد في هذه الحالة نقل معلومات جواز السفر، لأنه خارج المملكة.
يذكر أن المديرية حددت في وقت سابق خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم، مؤكدة أن ذلك يتم عبر منصة أبشر
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