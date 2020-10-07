فيديو يرصد حقائب وملابس نسائية كثيرة ملقاه في شارع عام بحي البديعة

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل تصوير _ رافع الشمراني (صدى):أثار مقطع فيديو الجدل، اليوم الأربعاء، بعدما رصد حقائب وملابس نسائية كثيرة ملقاه في شارع عام بحي البديعة في منطقة الرياض.
وأظهر الفيديو، ملابس وحقائب نسائية مجهولة ملقاة على جانب أحد الشوارع وسط كثير من الغموض عن سبب إلقاءها بهذا الشكل؛ حيث يتضح على بعضها بأنها ما زالت صالحة للاستخدام.
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