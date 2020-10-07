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شكرا لمتابعة خبر عن 5 عقوبات تنتظر مخالفي نظام حماية حقوق المؤلف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وزارة العدل اليوم الأربعاء من مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف ما يستوجب العقوبة النظامية .
وأكدت " العدل " من خلال برنامج " تعريف " المتخصص في رفع التوعية بالحقوق والواجبات القانونية ، أن من يخالف حكم من أحكا نظام حماية حقوق المؤلف يُعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- الإنذار .
2- غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال .
3- السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر .
4- مصادرة جميع نسخ المصنف ، والمواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف .
5- إغلاق المنشأة المتعدية أو التيساهمت في الإعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد عن شهرين .
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