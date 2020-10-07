شكرا لمتابعة خبر عن 5 عقوبات تنتظر مخالفي نظام حماية حقوق المؤلف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة العدل اليوم الأربعاء من مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف ما يستوجب العقوبة النظامية .

وأكدت " العدل " من خلال برنامج " تعريف " المتخصص في رفع التوعية بالحقوق والواجبات القانونية ، أن من يخالف حكم من أحكا نظام حماية حقوق المؤلف يُعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :

1- الإنذار .

2- غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال .

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3- السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر .

4- مصادرة جميع نسخ المصنف ، والمواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف .

5- إغلاق المنشأة المتعدية أو التيساهمت في الإعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد عن شهرين .