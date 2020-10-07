شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة التدريب التقني تكشف إجراءات فقدان بطاقة الصرف الخاصة بالمكافأة الشهرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني، اليوم الأربعاء، عن الخطوات التي يجب اتباعها حال فقدان بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمكافأة الشهرية للمتدربين.

وأكدت المؤسسة، على ضرورة الاتصال ببنك الرياض والإبلاغ عن فقدانها والحصول على رقم البلاغ، ثم التواصل مع الكلية أو المعهد وبتزويده برقم البلاغ، قائلة: " إذا فقدت بطاقة الصراف الآلي، فقم بالخطوات التالية: اتصل على الرقم المجاني لبنك الرياض 8001242225، ثم بلغ موظف البنك عن فقدانها".

وتابعت: " وبعدها تأكد من حصولك على رقم البلاغ من موظف البنك، وأخيرًا تواصل مع الكلية أو المعهد وقم بتزويده برقم البلاغ" .