شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من انخفاض تدريجي للحرارة بدءً من غد الخميس وحتى بداية الاسبوع القادم .

وقالت الهيئة أنه من المتوقع استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى مابين ١٩-١٥ درجة مئوية .

وأضافت أن انخفاض الحرارة يؤثر على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية ويصحب بنشاط في الرياح السطحية .

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