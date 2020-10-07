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شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من انخفاض تدريجي للحرارة بدءً من غد الخميس وحتى بداية الاسبوع القادم .
وقالت الهيئة أنه من المتوقع استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى مابين ١٩-١٥ درجة مئوية .
وأضافت أن انخفاض الحرارة يؤثر على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية ويصحب بنشاط في الرياح السطحية .
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