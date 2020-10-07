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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. المسند يتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من السبت القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن تتشكل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن درجة الحرارة تواصل انحدارها وانخفاضها بشكل محسوس، ومن يوم السبت هبوط سينعش الأبدان في معظم المناطق، عدا المناطق المتاخمة للسواحل انخفاض محدود.
وعلى جانب آخر، كشف عن قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس الثلاثاء.
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