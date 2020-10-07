هند القحطاني تتصدر تريند "تويتر" بظهورها الجرئ

تصدرت نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني، هاشتاج #هند_القحطاني التريند الأعلى في "تويتر" في السعودية بسبب ظهورها الجرئ، وجاءت التعليقات مُتباينة حول جرأتها، مابين غاضبين مُطالبين بوضع حد لها، ومابين ساخرين من تسويقها لنفسها عبر إبراز مناطق محددة في جسدها.

وظهرت هند بفيديو عبر خاصة البث المُباشر لتُجيب على أسئلة مُتابعيها، وهي ترتدي فستاناً أبيضا مفتوحاً من ناحية الصدر بشكل كبير.

وقالت هند بالفيديو: "أكثر تعليق أسمعه من النساء خاصة المنفصلات كوني أنا أم لأربعة أطفال ومتحملة كامل مسؤوليتهم لوحدي بدون معاونة معين أو مساعدة أي أحد، فكثير يقولون يا هند استمدينا القوة منك ويقولون علمتينا الصبر، وكيف نتحمل أطفالنا ونحتويهم بدون مساعدة أحد، علمتينا القوة".

وأشارت هند القحطاني إلى أن هذا الأمر يسعدها رغم أنها لم تعرض كيفية تعاملها مع أطفالها، مضيفة: “أنا ما جا هالشي في بالي، لأنه لا فضل ولا منة، حبي لأطفالي حب لا مشروط، مثل أغلب الأمهات، هاذول فلذات أكبادي”.

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وقالت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات”: “خنقة الكمامة أموت منها، تذكرني بالنقاب، شيء خنقة أموت نفسياً أتعب أتجنن، أتجنن من شيء اسمه كمامة”. حسبما أورد موقع "وطن".

وأضافت: "تسببلي غلقة أه زي ماقلتلكم تذكرني بالنقاب، وأنا طول عمري ألبس نقاب في السعودية، ما شلته إلا لما جيت أمريكا".

وتعرضت هند القحطاني إلى هجوم حاد من المُتابعين قبل فترة بعد حديثها عن النقاب، وموقفها منه.