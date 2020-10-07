5 خطوات أساسية لتعديل البيانات في برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه لا يمكن التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق، بينما يمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط http://ca.gov.sa، موضحًا أن خطوات تعديل البيانات تتم عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى «الإجراءات» يسار الصفحة) وتعديل الدخل ثم حفظ.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار أحد المواطنين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» مفاده: «اللي يعرف طريقة تغيير الراتب عشان أضمن أنه حلال؛ لأن راتب من 5 سنوات تغيير وزاد، وفي البرنامج باقي زي ما هو. أبي أغيره وأزيده بس مو راضي يعطي صلاحية تعديل لا في التطبيق ولا عن طريق جوجل.. الحل يا جماعة».

وقال حساب المواطن: «لا يمكنك التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق، ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط http://ca.gov.sa ، وبإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى «الإجراءات» يسار الصفحة) و تعديل الدخل ثم حفظ».

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ35 (شهر أكتوبر 2020)، موضحًا أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://ecs.page.link/NKWGY.

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وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «صدرت نتائج الأهلية للدورة الـ35 (شهر أكتوبر 2020). وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://ecs.page.link/NKWGY»

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