الاختبارات الفصلية «عن بعد» بـ8 جامعات.. ووزارة التعليم تعلن الأسماء

الالتزام بطبيعة المقررات والمواد والسنة التحضيرية
أوضحت وزارة التعليم أن الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية ستكون عن بُعد في 8 جامعات.
وبحسب الإنفوجراف الذي نشرته وزارة التعليم عبر حسابها بموقع تويتر، فإن هذه الجامعات هي: الجامعة الإسلامية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك خالد، وجامعة الطائف، وجامعة حائل، وجامعة تبوك، وجامعة الباحة، وجامعة نجران.
وذكرت وزارة التعليم أن الجامعات ستطبق آلية الاختبارات بحسب طبيعة المقررات والمواد والسنة التحضيرية، ما بين الاختبارات الحضورية والاختبارات عن بعد.
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