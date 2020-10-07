خطة تفويج المعتمرين داخل الحرم في مؤتمر وزارة الصحة اليوم

بحضور المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن أهم ملفات المؤتمر الصحفي المرتقب لمستجدات فيروس كورونا، اليوم، عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويستعرض متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الوضع العالمي للجائحة، والعودة بحذر وبعادات جديدة، كما سيكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، ويُجيب عن أبرز الاستفسارات.
ويشارك خلال المؤتمر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر؛ حيث سيُوضِّح خطط تفويج المعتمرين داخل الحرم المكي الشريف، والخدمات التوجيهية والإرشادية الموجهة للمعتمرين.
كما يتطرَّق خلال المؤتمر إلى الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام وآليات التعقيم والتطهير.
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