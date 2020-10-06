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كورونا تزيد ديون الشباب العربي!
الأدنى في دول الخليج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أفاد مسح بأن عدد الشبان العرب المدينين زاد بأكثر من مثليه في 5 سنوات، مع تنامي ديون الأُسر منذ بدء جائحة فيروس كورونا، أي ما نسبته ثُلث الشبان العرب تقريبًا.
وقال 35% من الشبان العرب: إنهم مدينون العام الحالي مقارنة مع 15% في 2015، بحسب وكالة رويترز.
وأجرى المسح شركة (بي سي دبليو) في استطلاع سنوي هو الثاني عشر لرأي الشبان العرب والذي شمل أربعة آلاف مشارك أعمارهم بين 18 و24 عامًا في 17 دولة عربية.
وأظهر المسح مستويات دين شخصي هي الأدنى في دول الخليج والأعلى في سوريا والأردن وفلسطين والعراق، حيث ذكر 4% من شبان الكويت إنهم مدينون مقابل 73% من شبان سوريا.
وفي دول بلاد الشام وشمال إفريقيا كان سبب الاستدانة الرسوم الدراسية، أما في دول الخليج كان الدافع لقروض أقساط السيارات.
ووصف 60 بالمائة من الشبان في دول مجلس التعاون الخليجي أوضاعهم المالية بأنها “ممتازة”، وقال 57 بالمائة في الشام: إنها “سيئة للغاية”.
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