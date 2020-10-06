- 1/3
- 2/3
- 3/3
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر رسمية اليوم (الثلاثاء)، أن مسؤولين من حركة طالبان وممثلين عن حكومة أفغانستان اتفقوا على مدونة سلوك تحدد القواعد الأساسية للمضي قدما في محادثات السلام.
وبينت المصادر أن الوفدين اتفقا أمس بمساعدة مسؤولين أمريكيين على 19 قاعدة تشكل مدونة سلوك سيتم الالتزام بها للحيلولة دون انهيار محادثات السلام.
وبدأت المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الشهر الماضي في العاصمة القطرية؛ بهدف إنهاء القتال الدائر في أفغانستان منذ عقود.
بمساعدة واشنطن.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتفقان على قواعد محادثات السلامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-06
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر رسمية اليوم (الثلاثاء)، أن مسؤولين من حركة طالبان وممثلين عن حكومة أفغانستان اتفقوا على مدونة سلوك تحدد القواعد الأساسية للمضي قدما في محادثات السلام.
وبينت المصادر أن الوفدين اتفقا أمس بمساعدة مسؤولين أمريكيين على 19 قاعدة تشكل مدونة سلوك سيتم الالتزام بها للحيلولة دون انهيار محادثات السلام.
وبدأت المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الشهر الماضي في العاصمة القطرية؛ بهدف إنهاء القتال الدائر في أفغانستان منذ عقود.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:10 PM
تشمل 19 معياراً يتوجب الالتزام بها لعدم انهيار المفاوضات
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر رسمية اليوم (الثلاثاء)، أن مسؤولين من حركة طالبان وممثلين عن حكومة أفغانستان اتفقوا على مدونة سلوك تحدد القواعد الأساسية للمضي قدما في محادثات السلام.
وبينت المصادر أن الوفدين اتفقا أمس بمساعدة مسؤولين أمريكيين على 19 قاعدة تشكل مدونة سلوك سيتم الالتزام بها للحيلولة دون انهيار محادثات السلام.
وبدأت المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الشهر الماضي في العاصمة القطرية؛ بهدف إنهاء القتال الدائر في أفغانستان منذ عقود.
، بمساعدة واشنطن.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتفقان على قواعد محادثات السلام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بمساعدة واشنطن.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتفقان على قواعد محادثات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.