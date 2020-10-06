، شبح عقوبات "إس 400" يهوي بالليرة التركية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، اليوم (الثلاثاء)، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة بلومبرج أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.
وفقدت الليرة حوالي 0.5 في المئة؛ لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، وفقاً لـ"رويترز".
ولوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ "إس-400"، التي اشترتها تركيا العام الماضي، لكنها لم تستخدمها حتى الآن.
وتصاعدت أيضاً مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.
شبح عقوبات "إس 400" يهوي بالليرة التركيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-06
سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، اليوم (الثلاثاء)، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة بلومبرج أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.
وفقدت الليرة حوالي 0.5 في المئة؛ لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، وفقاً لـ"رويترز".
ولوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ "إس-400"، التي اشترتها تركيا العام الماضي، لكنها لم تستخدمها حتى الآن.
وتصاعدت أيضاً مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
07:55 PM
فقدت 0.5% في آخر تراجع
سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، اليوم (الثلاثاء)، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة بلومبرج أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.
وفقدت الليرة حوالي 0.5 في المئة؛ لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، وفقاً لـ"رويترز".
ولوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ "إس-400"، التي اشترتها تركيا العام الماضي، لكنها لم تستخدمها حتى الآن.
وتصاعدت أيضاً مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.
، شبح عقوبات "إس 400" يهوي بالليرة التركية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر شبح عقوبات "إس 400" يهوي بالليرة التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.