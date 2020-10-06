محمد بن مسعود - الدمام - عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وولي العهد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة بلجيكا. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق. 06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 08:36 PM عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وولي العهد Advertisements القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة بلجيكا. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ،

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