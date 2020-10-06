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أحكم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الثلاثاء)، السيطرة على معسكر الخنجر الإستراتيجي والمواقع المحيطة به، وفي مقدمتها منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض وغيرها بمحافظة الجوف.
وبين قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية في المعركة، وسدد ضربات دقيقة استهدفت تحصينات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتضاف إلى الخسائر البشرية والمادية، التي تكبّدتها بنيران الجيش الوطني خلال المعارك التي دارت صباح اليوم.
وأضاف أن الجيش اليمني استعاد عدداً من العربات والأطقم القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، التي خلفتها المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقاً وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح "حنتف" أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 08:11 PM
طيران التحالف دمر تحصينات وتعزيزات المليشيا
أحكم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الثلاثاء)، السيطرة على معسكر الخنجر الإستراتيجي والمواقع المحيطة به، وفي مقدمتها منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض وغيرها بمحافظة الجوف.
وبين قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية في المعركة، وسدد ضربات دقيقة استهدفت تحصينات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتضاف إلى الخسائر البشرية والمادية، التي تكبّدتها بنيران الجيش الوطني خلال المعارك التي دارت صباح اليوم.
وأضاف أن الجيش اليمني استعاد عدداً من العربات والأطقم القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، التي خلفتها المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقاً وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح "حنتف" أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.
، الجيش اليمني يستعيد معسكراً إستراتيجياً من الحوثيين في الجوف ،
المصدر : الخليج 365
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