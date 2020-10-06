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القيادة تعث برقية تهنئة لرئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة بلجيكا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة بلجيكا.

وعبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق.

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