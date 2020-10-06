شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالب في عسير يواصل دروسه عن بعد أثناء وجوده بمطار أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

حرص طالب في إحدى المدارس بمنطقة عسير، فيصل بن خالد آل سلطان، على مواصلة رحلته التعليمية عن بعد في مطار أبها.

وكان الطالب يجلس في المطار استعدادًا لسفره لتلقي العلاج في مدينة الرياض، إلا أنه حرص في نفس الوقت على متابعة دروسه.

ولجأ الطالب لهاتفه في متابعة دروسه التعليمة، كما حرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، ومنها ارتداء الكمامة.