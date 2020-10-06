شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الفيديو المتداول لجسر الملك سلمان الذي يربط بين المملكة ومصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة الفيديو المتداول عن قرب الإنتهاء من جسر الملك سلمان الذي يربط بين المملكة ومصر.

وأكدت الهيئة عدم صحة ما نُشر حول هذا الأمر، لافتة إلى أن الفيديو الذى جرى تداوله خلال الأيام الماضية هو فيديو قديم.

وأضافت أن الجسر الذى ظهر في المقطع المتداول هو لجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، وتم تصويره أثناء بناء الجسر قبل عدة سنوات.