شكرا لمتابعة خبر عن توجه إلى دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح عضو مجلس الشورى، محمد الخنيزي، أن أكثر المتأثرين هم المتحولين من التقاعد إلى التأمينات،مشيرًا إلى أن هناك مشروع للدولة هو ضم المؤسستين معاً.
وقال عضو الشورة خلال حديثه في برنامج " تم " : :عدد المتقاعدين مليون متقاعد منهم 520 ألف مستفيد في مؤسسة المتقاعد وعدد 400 ألف مستحقين معاش تقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات.
واكد عضو مجلس الشورى، محمد الخنيزي، على ضرورة العناية بالمتقاعدين، مضيفاً أن المجلس حث المؤسسة العامة للتقاعد على بذل المزيد من الجهد لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين.
وأشار إلى ان التقاعد المبكر يحد من قدرة المؤسسة على التوسع في برامجها التى تقدمها للمتقاعدين.
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