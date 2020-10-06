شكرا لمتابعة خبر عن مواطنتان تفتتحان أول مطعم نسائي بالكامل في رفحاء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

افتتحت مواطنة واختها، أول مطعم نسائي بالكامل في رفحاء، حيث يتميز المكان بتقديم الأطعمة اللذيذ، وتزينها بطريقة بسيطة.

وقالت المواطنة لقناة " العربية ": إنها قررت هي واختها افتتاح مطعم نسائي رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في البداية.

وأضافت : نهتم بتقديم الطعام بشكل جميل، ونقدم أطعمة مختلفة كما اننا حرصنا على اختيار ديكور مميز للمطعم.