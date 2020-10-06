مواطنتان تفتتحان أول مطعم نسائي بالكامل في رفحاء (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):افتتحت مواطنة واختها، أول مطعم نسائي بالكامل في رفحاء، حيث يتميز المكان بتقديم الأطعمة اللذيذ، وتزينها بطريقة بسيطة.
وقالت المواطنة لقناة " العربية ": إنها قررت هي واختها افتتاح مطعم نسائي رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في البداية.
وأضافت : نهتم بتقديم الطعام بشكل جميل، ونقدم أطعمة مختلفة كما اننا حرصنا على اختيار ديكور مميز للمطعم.
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