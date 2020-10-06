شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. عضو مجلس الشورى: التقاعد المبكر يحد من البرامج المقدمة للمتقاعدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شدد عضو مجلس الشورى، محمد الخنيزي، على ضرورة العناية بالمتقاعدين، مضيفاً أن المجلس حث المؤسسة العامة للتقاعد على بذل المزيد من الجهد لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين.

وكشف الخنيزي، خلال مداخلة له في برنامج تم المذاع على القناة السعودية، عن تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة العامة للتقاعد، مؤكداً أن هذا التقاعد يحد من قدرة المؤسسة على التوسع في برامجها التى تقدمها للمتقاعدين.

ومن جهته، أكد الكاتب الصحفي، عبداللطيف الضويحي، أن مطالب المتقاعدين متمثلة في مطالب معيشية وأخرى صحية، مشدداً على ضرورة تلبية هذه المطالب.