بالفيديو.. أكبر تجمع للنشيد الوطني بلغة الإشارة في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نظّمت أمانة محافظة جدة، مبادرة همة الأصم بالتعاون مع جمعية صوت الأصم، والتي ضمت أكبر تجمع للنشيد الوطني بلغة الإشارة. نظّمت أمانة محافظة جدة، مبادرة همة الأصم بالتعاون مع جمعية صوت الأصم، والتي ضمت أكبر تجمع للنشيد الوطني بلغة الإشارة. ونشرت أمانة جدة، مقطع فيديو، يكشف عن الحدث الذي تم تنظيمه في ميدان خادم الحرمين الشريفين بجوار أطول سارية علم في العالم بجدة.

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