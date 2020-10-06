وزارة الصحة: المدينة ومكة والهفوف تتصدر إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الثلاثاء 477 إصابة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 71 إصابة جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 46حالة، فيما تم تسجيل (36 في الهفوف 29 في ينبع 28 في الرياض 23 في بلجرشي 22 في الدمام 21 في أبها 14 في خميس مشيط 14 في جازان 13 في الظهران 12 في جدة 11 في حائل 10 في نجران 8 في بقعاء 7 في الطائف 6 في المبرز).

كما تم تسجيل (5 في بريدة 4 في عرعر 4 في القطيف 4 في محايل 4 في أملج 4 في الخفجي 3 في بيشة 3في الرس 3في عيون الجواء 3 في رياض الخبراء 3في صفوى 3في المويه 3في النماص 3في العقيق 2 في الأسياح 2 في بدر الجنوب 2 في المجمعة 2 في الخبر 2 في عنيزة 2 في الجبيل 2 في بقيق 2 في القحمة 2 في الخرمة 2 في العيون 2 في شرورة 2 في ظهران الجنوب 2 في المذنب 2 في وادي الدواسر 2 في راس تنورة).

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في حين تم تسجيل (1 في الشعبة 1 في بطحاء 1 في خليص 1 في رفائع الجمش 1 في النبهانية1 في العيدابي 1 في أحد رفيدة 1 في عفيف 1 في الدلم 1في الدوادمي 1 في المخواة 1 في البجادية 1في قصيباء 1 في البدائع 1في ضرما 1في حوطة بني تميم 1في المجاردة 1 في تمير 1في البكيرية 1 في المظيلف 1 في الحجرة 1في القرى 1 في الخرج 1 في الحرث 1 في السحن 1 في بللسمر 1 في الجفر).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 337243 حالة، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 557 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 322612 حالة، وذكرت «الصحة»، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 4923 حالة.

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