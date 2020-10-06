الجوازات تحدِّد شروط تصاريح سفر الحالات الإنسانية عبر منصة أبشر

المتعلقة بلمّ الشمل وحالات الوفاة لأحد أفراد الأسرة..
كشفت المديرية العامة للجوازات عن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك للمواطنين ممن لديهم حالات إنسانية.
وتضمنت الضوابط والشروط فيما يخص لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة: إثبات صلة القرابة (زوج- زوجة- أب- أم) للمقيم خارج المملكة وإثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.
واشتملت الشروط تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة وإثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقة من وزارة التعليم أو أحد ممثليّات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.
وفيما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة فتضمنت الشروط تقديم شهادة الوفاة وإثبات صلة القرابة وإرسال الطلبات عن طريق منصة «أبشر - أفراد» للخدمات الإلكترونية.
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