شروط تصاريح السفر لموظفي الحكومة والمدنيين والعسكريين والمهام الرسمية

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك لكل من: (الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية) .

وتضمنت الضوابط والشروط: أولًا تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد وثانيًا: ألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله وثالثًا: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.

وبالنسبة للمستندات المطلوب إرفاقها فهي تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة. وتحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

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وأشارت الجوازات السعودية إلى أنه يتم إرسال الطلبات عن طريق منصة «أبشر - أفراد» للخدمات الإلكترونية.

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الجوازات السعودية توضح ضوابط وشروط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية