الجوازات حددت ضوابط الفئات الاستثنائية..
كشفت المديرية العامة للجوازات عن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك لكل من: (الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية) .
وتضمنت الضوابط والشروط: أولًا تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد وثانيًا: ألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله وثالثًا: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.
وبالنسبة للمستندات المطلوب إرفاقها فهي تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة. وتحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.
وأشارت الجوازات السعودية إلى أنه يتم إرسال الطلبات عن طريق منصة «أبشر - أفراد» للخدمات الإلكترونية.
اقرأ أيضًا:
الجوازات السعودية توضح ضوابط وشروط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية
كانت هذه تفاصيل خبر شروط تصاريح السفر لموظفي الحكومة والمدنيين والعسكريين والمهام الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.