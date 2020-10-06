بالصور.. مجلس منطقة الرياض يستحّدث مهام خدمية ويبحث تعزيز التعليم وفرص العمل

رأَس أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس المنطقة، اليوم جلسة المجلس الأولى لدورته الأولى لعام 1442هـ في مكتبه بقصر الحكم عبر الاتصال المرئي.

وقد استهل أمير منطقة الرياض الاجتماع بحمد الله وشكره على ما تنعم به هذه البلاد من نعم كثيرة في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وهنّأ أمير الرياض القيادة الرشيدة باسم مجلس المنطقة باليوم الوطني التسعين، سائلًا المولى- تعالى- بأن يديم الأمن والأمان على بلدنا الغالي وأن يحفظه من كيد الأعداء، مشيرًا إلى ما حققته المملكة من جهود مثمرة في مواجهة جائحة كورونا.

ونوه سموه بمناسبة (اليوم العالمي للمعلم) بالدور الكبير للمعلمين والمعلمات وجهودهم الملموسة خلال فترة التعليم عن بُعد، وجرى الاطلاع على جدول أعمال هذه الجلسة الذي بدأ باستعراض محضر اجتماع الدورة السابقة لعام 1441هـ، ومتابعة ما تم إقراره من توصيات.

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ثم ناقش المجلس ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عددًا من الموضوعات التنموية والخدمية ومنها ما أوضحه ممثل أمانة منطقة الرياض بصدور قرار أمين المنطقة باستحداث وحدة خاصة لمعالجة التشوه البصري (وحدة تحسين المشهد الحضري)، أيضًا التوصية بالموافقة على طلب اعتماد مخططات تهذيبية للتجمعات السكنية في محافظات المنطقة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة التعليمية، وما تضمنته من موضوعات منها الكتابة لرؤساء الجامعات لتوجيه فروعها بمحافظات المنطقة بإجراء دراسة على الفرص الوظيفية المتاحة، والعمل على إعداد برامج تعليمية وتدريبية مناسبة لتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل، والتنسيق في ذلك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أيضًا حث رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الخيرية والوقفية بالتبرع بالتجهيزات التعليمية كأجهزة الحاسب للطلاب والطالبات المحتاجين في جميع المراحل التعليمية.

واطلع المجلس على ما ورد في تقرير لجنة شؤون الأسرة والنظر في مبادرة برنامج تحسين المنازل للأسر الضعيفة والمتضررة من الجائحة، كما تم النظر في مقترح إنشاء لجان لشؤون الأسرة في جميع محافظات المنطقة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية وما تضمنه من تأكيد أهمية مبادرة الدعم التقني للأسر التي تواجه صعوبات في التعامل مع المنصة التعليمية لأطفالها في المرحلة الابتدائية من خلال حافلة التعليم الإلكتروني المتنقل، والتوصية باستكمال العمل على البرنامج لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر في المحافظات والمراكز التابعة لها.

أيضاً استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية الاقتصادية؛ حيث شدد على ضرورة المتابعة المستمرة، وتقديم تقرير مفصل بشكل شهري عن البرنامج التنفيذي للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء، كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة الصحية الاجتماعية، وما تضمنته من موضوعات وتوصيات، وفي نهاية الاجتماع شكر أمير المنطقة أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات، وتقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير المنطقة.