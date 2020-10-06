أمر ملكي.. تمديد خدمة مدير الشؤون الصحية بالحرس الوطني 4 سنوات

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين- حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مثمنًا ما تجده الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على الثقة الغالية التي يجدها منه، وعلى ما تلقاه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومنسوبيها من دعم ومتابعة لتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة.