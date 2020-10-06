السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة



حائل 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل -عبر الاتصال المرئي- اليوم, اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع أكد سموه أهمية اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تكفل تحقيق السلامة وتسهم في حفظ الأرواح والممتلكات, موجهاً الجهات المعنية كافة للقيام بالأدوار المناطة بها وتنسيق الجهود مع الدفاع المدني.

ثم استعرضت المحاور المدرجة على جدول الأعمال وشملت وجود الحشائش النباتية الكثيفة بأطراف وادي الأديرع التي شهدت تكرار حوادث الحريق خلال العام الماضي وكذلك الأدوار المنوطة بالجهات الحكومية لتفعيل فرق الدفاع الذاتي بالمقرات ومناقشة آليات تطوير أدوات السلامة في أسواق الأعلاف والسوق التجاري في برزان ومخاطر قرب الكسارات من النطاق العمراني, إضافة لدراسة دور الجهات الحكومية عند التعامل مع حالات السيول, كما جرى استعراض المنجزات التي تحققت خلال أعمال اللجان السابقة.

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18:31ت م

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