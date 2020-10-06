السعودية اليوم / معهد البحوث بـأم القرى يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية "قوت"



مكة المكرمة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

شهد معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة وجمعية المقاهي والمطاعم "قوت" لتحقيق التبادل المعرفيِّ والعلميِّ في مجال الخدمات التعليمية والبحثية وتعزيز الخدمات الاستشارية والتدريبية.

وأوضح صاحب السمو الأمير وليد بن ناصر الرئيس التفيذي لجمعية "قوت", أن الجمعية تختصُّ بدعم قطاع المطاعم والمقاهي في المملكة وتنميتها، وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال، والإسهام في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوظائف لشباب الوطن وشاباته، وتأهيلهم من خلال الدورات التدريبية وبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة.

وبين أن الجمعية تعمل على دعم الاتفاقيات الإستراتيجية وتوسيع الخدمات المجتمعية لقطاع المطاعم والمقاهي، وتجويد صناعتها ورفع مستوى كفاءة العمل بها؛ وصولًا لرضا العملاء، وتلبية احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم.

من جهته أكد عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي الشاعري أن الاتفاقية تضمَّنتِ الخدمات الاستشارية وبرامج التطوير المهني المتخصصة، والبرامج التعلمية والمجتمعية ذات العلاقة بنطاق القطاع، وتعزيز الإسهام الفعَّال في مجال الصناعة والسياحة لخدمة المحتوى المحليِّ.

فيما أفاد مدير مشروع التعاون مع قوت الدكتور سلطان الحربي، أن هذه المذكرة تفتح المجال لسلسلة من المشاريع الرائدة والنوعية، وتعد تعزيزًا لدور جامعة أمِّ القرى في بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص العامل في خدمات الضيافة، وتأهيل كوادر وطنية فاعلة وقادرة على تحمل مسؤولياتها وإثبات وجودها المهنيِّ والعمليِّ مع مختلف المؤسسات العالمية.

ويُعَدُّ مركز "رفادة"، أحد الأذرع الاستثمارية لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية لتطوير قطاع الخدمات في مجال الضيافة والسياحة والإعاشة، موائمًا في أهدافه جمعيةَ "قوت"؛ مما يجعل المذكرة نقطة انطلاق لمزيد من العطاء الاستشاريِّ والمهنيِّ في هذا المجال.

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18:20ت م

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