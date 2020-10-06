السعودية اليوم / رئيس جامعة أم القرى يطلق نظام الاستشارات الإلكتروني لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية



مكة المكرمة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم, نظام الاستشارات الإلكتروني لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بعد حصوله على اعتماد المعهد البريطاني للاستشارات IC، المعني بالاعتمادات العالمية للمستشارين والمستشارات في مختلف التخصصات، والمختص بتقديم العديد من الخدمات التطويرية والمهنية وذلك ضمن برامج التحول الرقمي المتماشي مع رؤية المملكة 2030.

ويهدف النظام إلى تحسين إدارة الخدمات الاستشارية وتوظيف التقنية في خدمة بيئة المستشارين وكذلك توفير منصة إلكترونية وقاعدة بيانات متكاملة، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار في مجال الاستشارات لرفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة.

كما كرم معاليه الحاصلين على جائزة واحة أم القرى للاستشارات، في مسار التطوير المهني، ومسار الاستشارات واطلع على العرض المرئي عن واحة أم القرى للاستشارات ومستقبلها في تقديم الخدمات الاستشارية والتعليمية، وخدمات التطوير المهني، بالشراكة مع الكليات والعمادات داخل الجامعة، والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

من جهة أخرى كرم المعهد المستشارين والمستشارات المجتازين لبرنامج المستشار المحترف، الذي يهدف إلى تطوير كادر استشاريّ قادر على تقديم الاستشارات بجودة واحترافيّة وموثوقيّة عالية، بمواصفات عالميّة في مجالات تخصّصيّة محدّدة، والمساهمة في حصول معهد البحوث والدّراسات الاستشاريّة على الاعتمادات الدّوليّة في قطاع الاستشارات، إضافةً لتحقيق التّنمية المستدامة في قطاع الاستشارات بالمملكة في ظلّ رؤية 2030.

مما يذكر أن المعهد بدأ رحلته في برنامج المستشار المحترف منذ عام 2016، حيث أقيم المستوى المبتدئ والمتوسط لعدد 67 مستشاراً، وانتهى بحصولهم على شهادة المستوى السابع المؤهلة لدخول المستوى المتقدم، واجتياز متطلبات دبلوم المستشار المحترف، إلى أن توجت جهود المعهد بحصول 42 مستشاراً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على عضوية معهد الاستشارات البريطاني IC.

// انتهى //

18:19ت م

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