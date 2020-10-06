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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح السفارة.. "قطان" يبحث التعاون المشترك مع وزير خارجية بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافق الرؤى حيال مختلف القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
و افتتح الوزير قطان، يرافقه وزير الخارجية في بوركينا فاسو، في العاصمة واغادوغو، اليوم، مبنى سفارة المملكة.
وكان في استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد الحمودي، وعميدة السلك الدبلوماسي لدى بوركينا فاسو، سفيرة البرازيل ، ومنسوبو السفارة.
وأوضح قطان أن افتتاح هذه السفارة يعكس ماوصلت إليه العلاقات المتميزة بين البلدين.
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