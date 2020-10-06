شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: هذه شروط مراقبة الهواتف والخطابات والان نبدء بالتفاصيل

قالت النيابة العامة،‬ أن ‏المُراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من ‫النائب العام‬ محدود المُدة وبصدد جريمة وقعت فعلاً واقتضت المصلحة ذلك.

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