شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يُطلق "روبوت التعقيم" ويتفقد حملة "الإنفلونزا الموسمية" والان نبدء بالتفاصيل
كما وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, على حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية التي جرى إطلاقها للمعتمرين بالمسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر السديس يُطلق "روبوت التعقيم" ويتفقد حملة "الإنفلونزا الموسمية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.