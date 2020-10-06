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السديس يُطلق "روبوت التعقيم" ويتفقد حملة "الإنفلونزا الموسمية" 

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أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الروبوت الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

كما وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, على حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية التي جرى إطلاقها للمعتمرين بالمسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة.

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