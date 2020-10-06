شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس: إجراءات جديدة للحد من تكدس الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اتخاذها بعض الإجراءات للحد من تكدس الطلاب في صفوف الاختبارات النصفية . وقالت الجامعة في بيان صدر عنها :"إشارة إلى ماتم تداوله حول اصطفاف الطالبات والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات النصفية في طابور طويل سيتم العمل من الغد بتسريع عملية الدخول بـ: •إلغاء نقاط الفرز الخارجية •السماح بدخول الحرم الجامعي قبل الموعد بساعة •توزيعهم على القاعات وأخذ الفحوصات داخلها

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