نظام الأرصاد الجديد يمنع التجاوزات وإرباك معلومات الطقس

2020-10-06

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الـ٦٠ التي عقدها أمس الاثنين على نظام الأرصاد الذي رفعته وزارة البيئة والمياه والزراعة عام ٢٠١٩ والذي اشتمل ضمن مواده على تطبيق غرامة تصل لمليون ريال والسجن ١٠ سنوات لممارسي رصد الطقس بلا ترخيص.

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تنظيم قطاع الأرصاد

وفي السياق قال نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن نظام الأرصاد سيسهم في تنظيم قطاع الأرصاد بالمملكة والمساهمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خدماته وتمكين المركز الوطني للأرصاد من تنفيذ مهامه.

تقديم البيانات والتوقعات

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة المخولة رسميًا من الدولة بتقديم البيانات الأرصادية وتقارير الطقس والتوقعات اليومية لحالة الأجواء ودرجات الحرارة، وكل المعطيات التحليلية مبنية على أسس علمية متطورة ووفق أحدث الأجهزة والأنظمة المتطورة، وتجنب تقارير المجتهدين في هذا الجانب.

محطات أتوماتيكية للرصد

وتمتلك الأرصاد العديد من المحطات الأوتوماتيكية موزعة في مناطق المملكة، بجانب شبكة من الرادارات والأقمار الاصطناعية، إذ عمدت أيضًا لدعم دقة التنبؤات للمملكة والمناطق باستخدام نموذج عددي يغطي المنطقة، بجانب تطوير شبكة اتصالاتها بين محطاتها الداخلية المنتشرة في أنحاء المملكة ومركزها الإقليمي للاتصالات بجدة معتمدة في ذلك على نظام سحابة الاتصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.



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