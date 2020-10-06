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شاهد.. تدفق شلالات مكة بعد أمطار الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
ونشرت إمارة مكة عبر تويتر مقطع فيديو يوضح تدفق الشلالات بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم.
طقس مكة اليوم
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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