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شكرا لقرائتكم الصحة العالمية : شكرًا للمملكة على تبرعها بـ90 مليون دولار إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة العالمية : شكرًا للمملكة على تبرعها بـ90 مليون دولار إضافية
لدعم الأنظمة الصحية الهشة في عدة دول
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، عن شكره للمملكة على مساهمتها في دعم البلدان ذات الأنظمة الهشة.
وقال مدير الصحة العالمية عبر تويتر : شكرًا للمملكة العربية السعودية لمساهمتها الإضافية بقيمة 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية ولمساعدتنا في الاستجابة معا للمخاطر الإنسانية الناجمة عن جائحة كوفد-١٩ وتعزيز دعمنا للبلدان ذات الأنظمة الصحية الهشة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وقعا قبل يومين، اتفاقًا جديدًا للمساهمة بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي، في شكل تمويل مرنٍ، لغرض دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتأهب لجائحة كوفيد-19 والاستجابة لها.
ويعد التمويل المرن أمرًا بالغ الأهمية لضمان قدرة المنظمة على توجيه الموارد إلى المجالات التي تمسّ فيها الحاجة من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات المحلية الضعيفة المتضررة من الجائحة.
وتأتي هذه المساهمة الهامة في إطار التعهد بتقديم 500 مليون دولار أمريكي الذي أُعلن عنه في أعقاب القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين المعقودة في 26 مارس 2020، والتي دعا إليها وترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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