مكتبة الحرم المكي تتأهب لاستقبال 30 زائرا في الساعة

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وحددت المكتبة استقبال 30 زائرا في الساعة، ويأتي ذلك تزامنا مع عودة العمرة تدريجيا، وضمن الطاقة الاستيعابية والإجراءات الاحترازية التي تطبقها، وفق توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بفتح مرافق الرئاسة العامة واستقبالها للزوار.وزودت المكتبة بعدد من الخدمات للمحافظة على سلامة الزوار التي من بينها أجهزة لتعقيم وقياس درجة الحرارة، ومركز لتعقيم ومعالجة المخطوطات وترميمها.
وقد حرصت خلال افتتاحها للمبادرات الـ16 على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة من خلال لوحات «باركود»، وتحديث البيانات لإتاحة المعلومات، وتسهيل الحصول عليها، وتطبيق مفهوم المكتبات الذكية، وسرعة نقل البيانات، وتحديث أجهزة آليات النسخ والطباعة، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الرقمية، وتطوير الكوادر العاملة، وقدراتهم وربطها تقنيا بقواعد مكتبة الملك فهد الوطنية، وقواعد المعلومات المحلية والإقليمية، وتقدم هذه الخدمات على مستوى المؤسسات والأفراد والجهات المعنية، وهي ضمن المبادرات التي افتتحتها المكتبة انطلاقا من خطة الرئاسة العامة 2020- 2024.
وهي تختزل أمهات الكتب الإسلامية، وأندر المخطوطات، وتظل أحد روافد العلوم الشرعية والفقهية واللغوية والدراسات العلمية وشتى العلوم الإنسانية والمعرفية، وتعد وجهة للباحثين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كما يقدم مركز البحث العلمي الرسائل الجامعية، والأطروحات العلمية، والمجلات المحكمة، ودوريات والصحف وكثيرا من الخدمات للباحثين والقراء.
وتقدم المكتبة كذلك عددا من الخدمات لشرائح المجتمع من الجنسين، وكذلك الباحثين والمفكرين، للاستفادة من محتوياتها، وتستمر في تطوير الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير مطبوعات بلغة «برايل» وخدمة الاستعلامات، وخدمة التصوير الذاتي، وخدمة الصوتيات التي تشمل خطب المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والدروس والتلاوات المقامة في أروقة البيت العتيق، وخدمة النسخ لمحتوياتها للكتب الالكترونية.
أبرز محتويات المكتبة
- 100 عنوان للكتب الالكترونية
- 57 ألف ملف وورد للتصفح الالكتروني
- 5600 ألف مجلد
- تحتضن في رفوفها 70 ألف عنوان
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