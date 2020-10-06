شكرا لقرائتكم خبر تحديث ورفع بيانات 29 ألفا من منسوبي المساجد بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الالكترونية لـ29,285 من منسوبي المساجد (خطيب ــ إمام ــ مؤذن ــ خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال اليومين الماضيين منذ بدء التحديث للبيانات، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات الكترونيا مواكبة للتحول الرقمي 2020، وتحقيقا لـرؤية المملكة 2030.

وبناء على تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية موجه لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة لمنسوبي المساجد، حددت خمسة أيام بدأت الأحد الماضي لرفع البيانات وتحديثها على البوابة الالكترونية للوزارة حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافآت المالية.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حساباتها الرسمية منسوبي المساجد بمختلف المناطق إلى سرعة رفع وتحديث بياناتهم وتحري الدقة في ذلك قبل نهاية يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى المساعدة فيمكن للمستفيدين التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الالكترونية.