لغات عالمية لتوجيه وإرشاد الزوار والمعتمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، على مدار الساعة أعمال توجيه ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام بعدد من اللغات العالمية، وذلك بالتزامن مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين.

وأكد مدير الإدارة العامة للغات والترجمة، المهندس مشاري المسعودي، جاهزية الإدارة ومنسوبيها لخدمة الوافدين إلى المسجد الحرام خلال أداء النسك، ومساعدتهم وتوجيههم بعدد من اللغات العالمية، وذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الهادفة إلى استفادة المسلمين كافة من مشاريع الترجمة التي توفرها الرئاسة لخدمتهم داخل وخارج الحرمين الشريفين باختلاف فئاتهم وطبقاتهم ولغاتهم.

يذكر أن الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين تقدم خدماتها بعدد من اللغات، كذلك توفر الإدارة عددا من البرامج الخادمة للزوار والمعتمرين والحجاج في الحرمين الشريفين وللمسلمين كافة في أنحاء العالم.

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